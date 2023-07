Motociclista morre ao colidir com uma vaca na MS-295 em Eldorado

Motociclista identificado como Gabriel de Jesus Santana, de 23 anos, morreu na noite desta terça-feira (4) ao colidir contra uma vaca na rodovia MS-295, na zona rural de Eldorado - a 445 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com uma passageira na garupa, de 19 anos, que ficou ferida no acidente.

Segundo informações do registro policial, o jovem estava em uma Honda Fan e em determinado trecho da rodovia, ele bateu na vaca que cruzava a pista de rolamento, próximo à entrada da Fazenda Celina.

Ainda conforme o registro, a passageira relatou que desmaiou logo em que houve o acidente e só recobrou a consciência momentos depois, notando que o animal não estava pelo local.

A Polícia Civil investiga o caso.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocada pela própria vítima e omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

