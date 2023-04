Motociclista morre após colidir com caminhonete

Adilson Rodrigues Guimarães Júnior, 28 anos, morreu na tarde desta terça-feira (18), após colidir com uma caminhonete Toyota Hilux. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas 15 de Junho com a Joaquim Martins no Santos Dumont, no município de Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Conforme relatos do motorista às autoridades policiais que atenderam à ocorrência, o condutor seguia pela 15 de Junho e ao chegar na Joaquim Martins, parou o veículo. Um caminhão, parado na via dificultava a visibilidade e ao tentar sair em baixa velocidade, para ter uma visão da rua, acabou sendo atingido pelo motociclista.

A vítima pilotava uma Honda Bros 150, preta e chegou a receber atendimento da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no local do acidente. Ele não resistiu às tentativas de reanimação e morreu antes mesmo de ser levado ao hospital. O caso foi registrado como Homicídio Culposo na delegacia do município.

