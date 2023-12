Motociclista morre após colidir com vaca em assentamento de Sidrolândia

Marcelo dos Santos Cordeiro, de 27 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (3), após colidir contra uma vaca em uma estrada de um assentamento, na região de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando por uma estrada do assentamento Capão Bonito e no final do asfalto, acabou colidindo contra uma vaca.

Testemunhas relataram que diversos animais estavam a solta na região e principalmente na rodovia, podendo causar diversos acidentes, como aconteceu com Marcelo, que não teve como desviar sua motocicleta da vaca.

Ainda conforme o registro policial, uma pessoa que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e levou o motociclista até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com vida. Mas diante da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Porém, como o quadro de saúde era grave, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica não foram acionadas para o atendimento, de acordo com o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

