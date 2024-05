Motociclista morre dois dias após sofrer acidente em Rio Brilhante

Alex Rodrigues dos Santos, de 42 anos, motorista da Secretaria de Saúde de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, morreu na madrugada deste sábado (25) em decorrência de complicações médicas em razão de um acidente de trânsito que ele sofreu na quarta-feira (22). Ele chegou a ficar internado no Hospital da Vida, em Dourados.

A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingido por um carro, um Chevrolet Celta, no cruzamento das ruas Júlio Siqueira Maia com São Luiz de Cáceres.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, Alex sofreu um trauma torácico, uma lesão no pulmão e uma fratura no fêmur. Ele foi socorrido e internado no hospital da cidade, mas acabou sofrendo uma piora no estado de saúde, sendo transferido para Dourados na noite de sexta-feira (24).

A vítima chegou a ser intubada em razão da gravidade no estado de saúde, mas não resistiu e acabou falecendo logo no início da madrugada, antes mesmo de passar pela cirurgia que aguardava em decorrência do acidente.

Alex morava no bairro Progresso em Rio Brilhante.

