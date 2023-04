Motociclista morre em colisão com caminhonete em Dourados

O motociclista identificado comon Rafael Batista dos Santos, 27 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (7), após colidir a motocicleta, Honda Biz, com uma caminhonete S10, cor preta, no cruzamento da rua Monte Alegre com a rua Dom João VI, no Jardim Ouro Verde em Dourados.

Conforme o site Dourados News, ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, porém a polícia acredita que um dos envolvidos possa ter avançado o sinal vermelho no semáforo.

O Socorro foi acionado, mas quando chegou ao local, o jovem já estava morto.

