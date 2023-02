Motociclista morre em hospital após bater em carro em Antônio João

O motociclista Wilham Valdonado, 27 anos, morreu na noite de terça-feira (14) horas após se acidentar contra um carro no cruzamento das ruas José Nunes com Joana Almeida de Matos, em Antônio João - distante a 295 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, no entanto, enquanto os trabalhos policiais eram feitos, foi informado que o rapaz faleceu após ser atendido.

Ainda segundo o registro, o carro envolvido no acidente teria fugido em rumo ignorado e no local só havia pedaços da moto, já que a moto também foi retirada da cena.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O registro foi feito como homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, se o agente deixa de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a vítima do acidente na Delegacia de Polícia Civil de Antônio João.

