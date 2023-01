Motociclista morre em hospital dois dias após sofrer acidente em MS

O jovem Taisson Jorge Carape, de 20 anos, morreu na quarta-feira (11) após permanecer dois dias internados no Hospital da Vida, em Dourados, após sofrer um acidente de trânsito.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma motocicleta seguindo o trajeto entre Piraporã a Douradina, quando houve a colisão com um Toyota Corolla, conduzido por uma mulher.

Em seu relato, a mulher contou que seguia no mesmo sentido do motociclista, mas em determinado momento, Taisson teria feito um retorno no meio da pista.

Assim, ela não teria tido tempo suficiente para desviar e acabou tocando na traseira da vítima.

O motociclista foi socorrido e levado a um hospital de Douradina, mas logo depois transferido para Dourados. Porém, ele não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo as informações policiais, Taisson era morador da Aldeia Lagoa Bonita.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também