Motociclista morre quase três meses após acidente na BR-267

O motociclista Santiago da Silva, de 35 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (2) quase três meses depois, após sofrer um acidente de trânsito na BR-267, em Porto Murtinho - distante a 438 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que seu filho seguia na rodovia ainda pela manhã do dia 9 de outubro do ano passado, quando sofreu uma queda de sua motocicleta.

Santiago foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital da cidade. Porém, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande e passou por duas cirurgias, já que estava sem os movimentos das pernas.

Durante esse período, de quase três meses, a vítima teve traumatismo raquimedular e não resistiu as sequelas, falecendo por volta das 4 horas da manhã de hoje.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

