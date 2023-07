Motorista de carreta morre ao ser atingido por tora de madeira na BR-262 em Água Clara

Isaías da Costa Vieira, de 42 anos, morreu no início da manhã desta terça-feira (11), em um acidente de trânsito na região da BR-262, próximo ao Auto Posto Mutum, entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo. A carreta que ele dirigia foi atingida por uma tora de madeira que se desprendeu de um caminhão, provocando diversos ferimentos nele.

Conforme informações do site Portal Água Clara, o condutor seguia pela rodovia no sentido a Ribas do Rio Pardo, quando próximo ao confinamento, a tora se soltou de outro caminhão que estava no sentido contrário da pista rumo a Três Lagoas.

A cabine da carreta ficou completamente destruída após o impacto. O motorista sofreu graves lesões por conta do acidente e foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, mas morreu durante o procedimento médico.

A delegacia de Ribas recebeu a ligação sobre a morte, após os policiais de Água Clara receberem a informação a respeito do acidente, que teria acontecido às 5h e uma ambulância do hospital ter feito o atendimento da vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também