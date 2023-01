Motorista de carreta morre em acidente com mais 2 veículos na BR-163, em MS

O motorista de uma carreta, não identificado, morreu no final da tarde de quarta-feira (4) em um grave acidente envolvendo outra carreta e um veículo de passeio na BR-163, entre os municípios de Sonora e Pedro Gomes.

Segundo informações do site PNews, uma possível ultrapassagem teria sido o principal motivo para a colisão dos veículos e o causador da morte do motorista.

Ainda conforme o site, o carreteiro ao tentar passar por uma segunda carreta, se chocou com um dos vagões e colidiu com o carro de passeio que vinha no sentido contrário da pista. A cabine da carreta da vítima fatal ficou completamente destruída.

O Ford Fusion, envolvido no acidente, também ficou bastante danificado e foi jogado para fora da pista com a força do impacto. O vagão da outra carreta tombou nas margens da pista.

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Científica estiveram pelo local levantando todas as informações do acidente.

