Motorista de carreta morto em acidente na MS-276 tinha 31 anos

Foi identificado como Jailson dos Santos, de 31 anos, natural de Paranavaí, no interior do Paraná, o motorista da carreta que morreu no grave acidente na tarde de quarta-feira (14) na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia.

Ele estava na carreta que seguia no sentido para Batayporã, quando houve a colisão frontal com outra carreta, que vinha no sentido contrário para Anaurilândia.

Conforme o site Nova News, uma Volkswagen Saveiro colidiu ainda com os veículos e saiu da pista, mas não deixando feridos.

Jailson morreu preso às ferragens. O motorista da outra carreta também ficou preso nas ferragens, mas foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Ele foi encaminhado por uma viatura para o Hospital Regional de Nova Andradina com suspeita de fratura em uma das pernas.

O condutor da Saveiro sofreu pequenas escoriações e não precisou ser levado para nenhuma unidade hospitalar.

