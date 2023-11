Motorista de carro morre após perder controle e atingir caminhão em Caarapó

Rogério Santos de Oliveira, de 38 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, na noite desta segunda-feira (28), na rodovia BR-163, em Caarapó, a 278 quilômetros de Campo Grande. Outros três ocupantes do Volkswagen Gol foram socorridos em estado grave e o caminhoneiro saiu ileso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava conduzindo o veículo no sentido de Caarapó para Dourados, quando acertou o canteiro central da rodovia e perdeu o controle, invadindo a pista contrária, ocasionando a colisão com o caminhão que vinha no sentido oposto.

Com a força do impacto, Rogério não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Um jovem, de 18 anos, um rapaz, de 24 anos, e um homem, de 31 anos, que também estavam no carro, sobreviveram ao acidente e foram resgatados em estado grave. O motorista do caminhão nada sofreu.

Contudo, dois dos sobreviventes precisaram ser transferidos para outras cidades para dar continuidade ao atendimento em decorrência dos ferimentos graves.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local e acompanhou a ocorrência.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e praticar lesão corporal culposa na direção de veículot automotor na delegacia de Caarapó.

