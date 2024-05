Motorista de carro morre em grave acidente com caminhão na BR-163, em Sonora

O motorista de um veículo de passeio, identificado como Maurílio Alves da Silva, de 62 anos, morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo (25), envolvendo um caminhão transportando pintinhos, na BR-163, em Sonora - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Com a força do impacto da batida entre os veículos, a porta do Chevrolet Prisma acabou sendo arrancada.

As informações do site O Portal PNews apontam que Maurílio havia acabado de ultrapassar a divisa entre o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quando teria por algum motivo a ser esclarecido, invadido a pista contrária e colidido quase que frontalmente com o caminhão.

Viaturas da CCR MSVia chegaram a ser acionadas, contudo, o motorista não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista do caminhão não ficou ferido, tampouco os animais que eram transportados. Houve danos materiais na parte frontal esquerda do caminhão em razão da colisão.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica estiveram no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também