Motorista de funerária morto em acidente tinha 24 anos

Foi identificado como Francisco Marcelino de Almeida, de 24 anos, o motorista de um carro de uma funerária que morreu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (21), na BR-262, já pelo município de Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande. O veículo atingiu uma árvore nas margens da rodovia.

A vítima estava acompanhada de outro funcionário, de 33 anos, socorrido para uma unidade hospitalar na cidade, sem ferimentos graves, segundo informações do boletim de ocorrência.

Conforme as informações, os dois trabalhadores estariam vindo de Miranda para realizar o translado de um corpo que se encontrava em Campo Grande. Pelo registro, foi informado que o veículo estava em alta velocidade e o motorista perdeu o controle da direção, atingindo a árvore, deixando o veículo destruído.

O passageiro, que sobreviveu ao acidente, explicou que não sabe como o acidente aconteceu, pois estava dormindo no momento do fato. Ele recebeu atendimento no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para um hospital, estando consciente e orientado.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e apurou as circunstâncias do acidente, assumindo a ocorrência. No local também esteve a Polícia Científica para realizar a perícia e coletar maiores detalhes do sinistro de trânsito.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

