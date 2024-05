Motorista de HB20 é preso com 4 fuzis e 7 pistolas em Ponta Porã

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante com um grande arsenal de armas escondidos em um Hyundai HB20, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-463, em Ponta Porã, durante a segunda-feira (27).

Segundo divulgado pela corporação, os agentes deram ordem de parada para o veículo que estava em alta velocidade pela rodovia. No carro estavam o motorista, a esposa e dois filhos menores de idade.

Durante a vistoria, os policiais perceberam sinais de modificação no veículo que poderiam indicar a presença de ilícitos. Desconfiados, os policiais desmontaram o carro, localizando as peças das armas de fogo envoltas em filme plástico e em meias de tecido nas laterais das portas.

No total, foram apreendidos 4 fuzis, 7 pistolas e diversos carregadores. Questionado sobre o armamento, o condutor informou que foi contratado para buscar as armas em Ponta Porã e levá-las até Rondonópolis, no interior de Mato Grosso.

Autuado em flagrante, ele foi encaminhado para a Polícia Federal de Ponta Porã.

