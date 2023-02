Motorista de MS morre após carreta cair de ponte em Mato Grosso

Um carreteiro, identificado como Zé Bravo de Lima, natural de Costa Rica, morreu na madrugada desta segunda-feira (20) após sua carreta cair da ponte em um córrego na cidade de Pedra Preta, no Mato Grosso.

Não há informações a respeito sobre o que teria provocado a queda da ponte.

Conforme o site MS Todo dia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o caminhoneiro, mas a vítima já estava sem os sinais vitais na cabine.

Zé Bravo deixa duas filhas e a esposa, a professora Maria Luiza Garcia de Lima.

