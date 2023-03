Motorista de Ranger morre apÃ³s bater em pÃ© de coqueiro e capotar na BR-376

Guilherme Henrique Gomes Zuil, de 29 anos, morreu na manhã deste domingo (12), após bater sua caminhonete, uma Ford Ranger, em um pé de coqueiro e capotar na BR-376, entre Glória de Dourados e Deodápolis.

Segundo o site MS News, o condutor perdeu o controle da direção ainda por motivos a serem apurados pela polícia, colidiu contra a árvore e capotou.

A outra que acompanhava o motorista, identificado como Nedson Marcha Nunes da Silva, de 31 anos, ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, por meio do uso de desencarcerador.

Ele não sofreu ferimentos graves, mas reclamava de dores no tórax, sendo encaminhado para o Hospital Cristo Rei, em Deodápolis.

