Motorista escapa da morte após desviar de anta e capotar carro na BR-060, em MS

Motorista de um Ford Ka escapou da morte durante a noite deste domingo (21), após sofrer um capotamento ao desviar de um anta que fazia a travessia da BR-060, em Paraíso das Águas.

Informações apontam que o condutor seguia no sentido para Camapuã, quando próximo à entrada da Fazenda Stela, o animal apareceu na pista e para evitar a colisão, o motorista desviou.

Nisso, ele acabou perdendo o controle e capotou diversas vezes.

O Ford Ka ficou bastante destruído e parou nas margens da pista. Apesar da cinemática, o motorista saiu ileso do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local apurando detalhes do acidente e o veículo foi removido do local.

