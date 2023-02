Motorista morre ao perder controle e capotar veículo na BR-262

Márcio Antônio Souza Campos, de 51 anos, morreu na madrugada deste domingo (26), ao perder o controle da direção e capotar o veículo, na BR-262, em Taquarussu. Com o impacto, o corpo da vítima foi arremessado por 50 metros, a passageira foi socorrida com ferimentos.

Conforme o site O Pantaneiro, o acidente ocorreu no trecho do trevo do Taquarussu, na entrada para o município de Anastácio. As vítimas estavam em um veículo, modelo VW Voyage, de cor branca, quando o condutor perdeu o controle da direção, colidiu em uma rotatória e capotou o carro.

Sem cinto de segurança, com o impacto, o motorista foi arremessado do veículo, já a passageira que utilizava cinto foi resgatada dentro do carro pelo Corpo de Bombeiros de Aquiaudana, sem fraturas aparente.

No local, foram encontrados embalagens vazias de bebidas alcóolicas próximas ao automóvel.

