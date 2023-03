Motorista morre após acidente entre caminhão e caminhonete na MS-339, em Bodoquena

O motorista de um caminhão, que não teve a identificação revelada, morreu na tarde desta quarta-feira (22) logo após se chocar contra uma caminhonete na rodovia MS-339, entre os municípios de Bodoquena e Miranda.

O condutor da caminhonete e os demais passageiros foram socorridos. Eles foram inicialmente levados para o Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho, em Miranda, mas após atendimento, uma pessoa foi transferida para o hospital da Cassems e outra para Santa Casa, em Campo Grande.

Segundo o site Bonito Mais, o acidente envolveu um caminhão de uma empresa alimentícia e a suspeita que a caminhonete seria de um órgão oficial, mas que não foi confirmado por autoridades.

O motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local, sem ter chances de receber atendimento médico.

Não há informações ainda sobre a dinâmica do acidente. O trecho chegou a ficar interditado até a finalização dos trabalhos da perícia.

