Motorista morre após cair com carro em ribanceira da MS-473, em Taquarussu

Um motorista, ainda não identificado, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3) em um acidente de trânsito na MS-473, entre as cidades de Nova Andradina e Taquarussu. Ele caiu com seu veículo em uma ribanceira que fica nas margens da rodovia.

A suspeita é que a vítima tenha perdido o controle da direção do seu Chevrolet Corsa e não tendo chances de evitar a queda na ribanceira.

Segundo o site Nova News, uma hipótese apontada é que o acidente tenha acontecido ainda pela madrugada, pois o Corpo de Bombeiros foi acionado pela manhã por populares que passaram pelo local e visualizaram o carro.

A vítima estava com um ferimento na cabeça e não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estão atuando para tentar identificar o motorista e buscar mais referências sobre o acidente.

