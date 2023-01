Motorista morre após ser arremessado de carro na MS-382, em Bonito

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser arremessado do seu veículo durante um acidente de trânsito na tarde de quinta-feira (26), na MS-382, nas proximidades da Gruta do Lago Azul, em Bonito.

Segundo as informações do site Bonito Mais, o condutor estava em uma picape Fiat Strada e perdeu o controle da direção, saindo da pista e sendo posteriormente arremessado.

Ainda conforme o site, o motorista seguia no sentido para Bonito, quando atravessou a pista, passando por uma valeta e atingindo uma cerca de proteção, quando parou nas vegetações às margens da rodovia.

O airbag do veículo chegou a ser acionado, mas como a vítima estava sem o cinto de segurança, nada pôde ser feito.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Científica estiveram no local apurando as circunstâncias do acidente.

