Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia

Dalberto Otoniel Jara Millan, de 30 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (16), envolvendo um veículo de passeio e uma carreta bi-trem, conduzido por um caminhoneiro, de 49 anos, na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju.

A mulher dele, de 31 anos, foi socorrida em estado grave e transferida para Campo Grande com fraturas e já informado sobre a possibilidade de uma hemorragia interna.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista da carreta havia saído de uma estrada de uma propriedade rural e feito uma conversão à esquerda para acessar a rodovia para seguir no sentido de Sidrolândia para Maracaju.

Porém, o veículo que fazia o trajeto oposto, atingiu o último semirreboque e Dalberto não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Já a passageira foi socorrida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo das ferragens. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos e liberaram o corpo para a funerária encaminhar até o Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo e lesão corporal culposa. na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também