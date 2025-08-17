Menu
Interior

Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia

Carro em que estavam as vítimas atingiu uma carreta bi-trem que fazia uma conversão para acessar a pista ao sair de uma fazenda

17 agosto 2025 - 11h15Luiz Vinicius
Carro ficou praticamente destruído no acidenteCarro ficou praticamente destruído no acidente   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Dalberto Otoniel Jara Millan, de 30 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (16), envolvendo um veículo de passeio e uma carreta bi-trem, conduzido por um caminhoneiro, de 49 anos, na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju.

A mulher dele, de 31 anos, foi socorrida em estado grave e transferida para Campo Grande com fraturas e já informado sobre a possibilidade de uma hemorragia interna.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista da carreta havia saído de uma estrada de uma propriedade rural e feito uma conversão à esquerda para acessar a rodovia para seguir no sentido de Sidrolândia para Maracaju.

Porém, o veículo que fazia o trajeto oposto, atingiu o último semirreboque e Dalberto não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Já a passageira foi socorrida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo das ferragens. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos e liberaram o corpo para a funerária encaminhar até o Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo e lesão corporal culposa. na direção de veículo automotor.

