Motorista tem furgão de entregas roubado após estacionar para comprar água

Um homem de 58 anos teve o seu furgão de entregas roubado na noite desta sexta-feira (17) no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, próximo às margens da MS-386, no momento em que estacionou o veículo para comprar uma garrafa de água. As informações são do Dourados News.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estacionou o veículo, um Citroën Jumpy, para comprar água na via, momento em que foi abordado por uma dupla em uma moto que anunciou o assalto e levou o veículo.

À polícia, o motorista contou que no momento do assalto estava com uma carga de aproximadamente R$ 12 mil em vinhos. Além disso, o homem detalhou que haviam cerca de R$ 20 mil em espécie dentro do veículo, um relógio e o seu cordão de ouro.

O caso foi denunciado na delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.

