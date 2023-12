'Mula do tráfico' é preso após capotar carro com droga em Nova Andradina

Homem, de 44 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta quarta-feira (6), na MS-141, em Nova Andradina, após capotar um veículo carregado com 53 quilos de drogas que seriam levadas para Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Por ser 'mula do tráfico', ele receberia R$ 5 mil pela entrega.

A abordagem aconteceu numa estrada cascalhada da MS-141, quando a PMR (Polícia Militar Rodoviária) suspeitou de um veículo Renault Logan, de cor preta, trafegando na mesma direção em que os militares estavam.

Porém, na tentativa de sinalizar para que o motorista parasse, o traficante acelerou o veículo e instantes depois, perdeu o controle da direção e capotou o carro, parando na vegetação existente às margens da rodovia.

Ao tentar sair do veículo, o homem foi detido. Na entrevista preliminar, o suspeito afirmou que estava fugindo com as drogas e que levaria a encomenda para a cidade onde morava, em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Ao todo, haviam 68 tabletes de maconha que pesavam 53,6 quilos.

O suspeito informou também para os policiais que receberia uma quantia de R$ 5 mil pelo trabalho ilícito. O carro também estava com queixa criminal, pois havia sido furtado e as placas originais eram de Brasília, no Distrito Federal.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

