Mulher ajuda motorista com endereço, mas flagra ele se masturbando em Dourados

Uma jovem, de 19 anos, foi vítima de importunação sexual durante essa quinta-feira (15), na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após ajudar um motorista, de aproximadamente 30 anos, que estava a procura de um endereço. Ele estava se masturbando enquanto conversa com a mulher na rua Monte Alegre, no bairro BNH Plano 1.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher estava andando pela via quando foi abordada pelo motorista de um Renault Kwid, estacionado no acostamento, perguntando como ele poderia chegar na rua Marcelino Pires.

A mulher, de forma prestativa, explicou o que era preciso ser feito e pediu que o homem a aguardasse, pois ela iria na esquina contar quantas quadras o homem precisaria descer.

Mas ao retornar, o motorista questionou para onde ela iria, no intuito de tentar dar uma carona, quando a jovem flagrou o suspeito se masturbando. Assustada com a situação, a mulher passou a xingá-lo e saiu de perto do veículo, em meio a insistência do homem em dar carona.

A vítima ainda conseguiu tirar uma foto do veículo e apresentou a situação na delegacia, onde o caso foi registrado como importunação sexual.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também