Mulher é assassinada a facadas em assentamento de Bela Vista

Aparecida dos Santos Pinto, de 52 anos, foi encontrada morta no último sábado (14) em um córrego próximo ao assentamento Tupãncireta, em Bela Vista. Ela foi assassinada com pelo menos facadas no peito e sofreu algumas pancadas na cabeça.

Segundo o site Ponta Porã News, a mulher também teria recebido algumas facadas em seu rosto. Quem encontrou o corpo da vítima foram os próprios familiares que, inicialmente, acreditaram que ela teria morrido afogada.

Porém, quando o corpo foi retirado, notaram que Aparecida estava com vários ferimentos devido às facadas recebidas.

Ainda segundo o site, a Polícia Civil foi até a chácara onde ela morava, encontraram gotas e manchas de sangue e, inclusive, na camisa do marido da vítima. Quando questionado, ele contou que ao chegar em casa, deu falta da esposa e ao sair para procurar Aparecida, visualizou seu corpo no córrego.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias que levaram a morte da mulher.

