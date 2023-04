Mulher ateia fogo no pescoço do ex-marido após discussão em Sidrolândia

Uma mulher, de 22 anos, foi presa em flagrante na noite deste domingo (9) logo após atear fogo no seu ex-companheiro, de 29 anos, durante uma discussão na região do Residencial Pindorama, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Eles estão em processo de separação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal estava discutindo quando a jovem pegou um vidro de álcool, jogou contra o ex-marido e riscou um isqueiro, fazendo com que ele pegasse fogo na região do pescoço.

Conforme relatado pela suspeita, ela está aguardando o ex-marido pedir as contas do trabalho para dar continuidade no processo de separação. Mas que durante a noite, a discussão envolveu xingamentos de baixo calão e troca de empurrões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. A vítima precisou ser entubada para segurança das vias aéreas e foi transferido no sistema vaga zero para Campo Grande, provavelmente para a Santa Casa.

A Polícia Militar também esteve pelo local e prendeu a mulher em flagrante, conduzindo ela para a delegacia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

