Mulher danifica carro do ex e diz que foi agredida até desmaiar em Três Lagoas

Um homem foi detido e encaminhado para a delegacia após ser acusado de agredir sua ex-companheira até ela desmaiar, durante a noite desta segunda-feira (1°), na Vila Zuque, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Contudo, há pessoas que dizem que sequer houve agressão entre o ex-casal.

Conforme noticiado pelo site JP News, a mulher relatou para a Polícia Militar que terminou seu relacionamento com o homem, mas que ficou incomodada dele estar visitando o vizinho, pois eles teriam virado amigos.

Dessa forma, ela teria passado a discutir com o ex-companheiro e passado a danificar seu veículo. Durante as investidas contra o carro, a princípio, a mulher teria desmaiado e caído no chão.

Os militares questionaram o homem sobre as agressões e ele afirmou que não agrediu, versão que foi confirmada por testemunhas que estavam na via acompanhando a situação, alegando que ele sequer encostou na mulher.

Porém, o homem foi conduzido para a delegacia, assim como a mulher, onde ambos foram ouvidos pelo delegado.

O veículo em questão ficou danificado, teve os pneus furados, lataria amassada e algumas testemunhas disseram que a mulher teria jogado gasolina no carro ameaçando atear fogo.

