Mulher é atingida por raio e morre em pousada de Ladário

Noemi Gonçalves de Moura Leal, de 41 anos, morreu durante a tarde deste domingo (31), após ser atingida por um raio enquanto estava debaixo de uma árvore em uma pousada em Ladário - a 430 quilômetros de Campo Grande.

Informações disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros apontam que a vítima estava embaixo da árvore, à beira do rio Paraguai, enquanto familiares pescavam.

O tempo passou a mudar e por conta da mudança climática, um raio e a atingiu. Testemunhas disseram que a mulher caiu no chão, tremendo, e logo perdeu os sentidos.

Um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estava hospedado na pousada prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros. Foram feitas massagens cardíacas, mas após um período, ela não resistiu e uma equipe do SAMU constatou o óbito.

O corpo da vítima foi levado ao IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) de Corumbá.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico.

