Mulher é esfaqueada na cabeça por desafeta durante briga em Rio Brilhante

Durante a madrugada desta quarta-feira (21), uma mulher, de 31 anos, foi esfaqueada na cabeça por uma desafeta após uma briga na rua Maria de Jesus Cerveira, no bairro Vila Fátima em Rio Brilhante - a 165 quilômetros de Campo Grande. A suspeita não foi localizada até o momento.

Após ser ferida, a vítima recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros para um hospital da cidade, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real.

Ainda segundo o site, a Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou pelo local da ocorrência, a mulher já havia sido encaminhada para a unidade hospitalar. Uma testemunha afirmou para os militares que houve um desentendimento entre as duas mulheres, mas que não soube informar por qual motivo.

Nesse desentendimento, a suspeita teria esfaqueado a mulher após golpea-la na cabeça.

A equipe da Polícia Militar realizou diligências por bairros próximos ao fato, mas não localizou a suspeita.

