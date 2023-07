Mulher é espancada pelo marido fujão em Nova Andradina

Dois casos de violência doméstica foram registrados em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, durante o final de semana. Em um dos casos, uma mulher, de 34 anos, foi espancada e deixada 'a Deus-dará' pelo marido, de 38 anos, em sua residência no bairro Cristo Rei.

Conforme as informações a respeito do caso, publicadas pelo site Jornal da Nova, a mulher relatou que convive há 16 anos com o companheiro. Ela foi encontrada caída na varanda de sua residência, reclamando de fortes dores e escoriações pelo corpo.

O suspeito fugiu do local e é procurado pela polícia. A mulher decidiu representar criminalmente contra o suspeito e pediu medida protetiva.

No outro caso relatado pelo site local, uma jovem, de 21 anos, foi empurrada contra a parede e agredida fisicamente pelo seu esposo, de nacionalidade venezuelana, na rua Imaculada Conceição.

Segundo a jovem, não é a primeira vez que o companheiro tem esse tipo de comportamento. O suspeito, no entanto, não foi encontrado após diligências da equipe policial.

