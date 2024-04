Mulher é morta asfixiada pelo marido em distrito de Fátima do Sul

Aleandra Torres Vieira de Souza, de 48 anos, é mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi morta nesta quarta-feira (3), após ser asfixiada com um travesseiro pelo seu marido, Neilson Vieira de Souza, de 52 anos, preso em flagrante pelo crime.

A mulher teria sido morta no início da tarde e deixada na própria residência em que morava com o marido, na rua Filinto Mueller, em Culturama, distrito de Fátima do Sul, a 235 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site MS News, o corpo de Aleandra foi encontrado somente no período da noite por familiares que estiveram no imóvel. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e acionou a Polícia Científica.

Enquanto isso, a Força Tática da Polícia Militar realizava diligências e encontrou Neilson foi localizado escondido em um sítio na 5ª linha do distrito.

Ele foi detido em flagrante e encaminhado para exame de corpo de delito e foi posteriormente encaminhado para a delegacia de Fátima do Sul.

Esse é o 11° feminicídio em Mato Grosso do Sul. Os últimos ataques que tiraram a vida de mulheres aconteceu em Campo Grande.

