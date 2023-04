Mulher é presa ao matar marido com várias facadas em Taquarussu

Vanessa Alves da Rocha, de 32 anos, foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (12) logo após matar seu companheiro, Valcenir Souza dos Santos, de 33 anos, a facadas na residência onde moravam em Taquarussu, a 264 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a mulher chegou a usar outra versão para tentar ludibriar as autoridades. Vanessa é quem teria acionado a Polícia Militar para verificar a situação, pois teria chegado em casa e encontrado o marido esfaqueado.

Quando deitou ele na cama, Valcenir não resistiu aos ferimentos e morreu. Na presença dos policiais, ela afirmou estar em um bar bebendo com amigos e não sabia o que poderia ter acontecido com o esposo.

No entanto, após a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica, a versão usada pela mulher foi desaparecendo com as evidências que estavam sendo encontradas. Marcas de sangue pelo imóvel e em roupas, além de uma faca com vestígios foram encontradas, que teria sido utilizada para a prática do crime.

Na investigação inicial, a polícia entendeu que no local só estavam a vítima e a autora, que decidiu confessar o crime, diante de tantas evidências que foram encontradas e pesaram contra ela.

Vanessa não informou por qual motivo teria cometido o crime contra o marido. Ela foi presa em flagrante e após os procedimentos foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã.

