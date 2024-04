Mulher é presa por atear fogo em marido e deixá-lo com 37% do corpo queimado em MS

Mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante por atear fogo no próprio marido, de 46 anos, durante uma discussão que aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), em uma residência no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. A vítima ficou com 37% do corpo queimado.

A vítima sofreu queimaduras de 2° e 3° grau no pescoço, ombro, tórax, abdômen e braços.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos na vítima, que chegou a ser encaminahda para o Hospital Regional Estácio Muniz, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O casal estava ingerindo bebida alcoólica no período da tarde e iniciaram uma discussão. Pouco tempo depois, a mulher teria pegado gasolina de um veículo que estava na residência e jogou no corpo do marido. Segundo o site A Princesinha News, ele teria desafiado a esposa a jogar mais.

Ela pegou mais gasolina e jogou contra ele, mas dessa vez, acendendo um isqueiro e ateando fogo contra o companheiro.

A Polícia Militar esteve no local e a suspeita foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal.

