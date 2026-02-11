Mulher é socorrida após ser esfaqueada na cabeça em Rio Brilhante

Mulher, que não teve a identificação divulgada, foi socorrida após receber golpes de faca na cabeça durante a noite desta terça-feira, dia 10, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o crime aconteceu na região do bairro Nova Rio Brilhante, mas ainda não há detalhes sobre autoria e tampouco a motivação.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar esteve no hospital e coletou informações necessárias e posteriormente esteve na delegacia para o registro da ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

