Mulher é socorrida após ser esfaqueada na cabeça em Rio Brilhante

Mulher, que não teve a identificação divulgada, foi socorrida após receber golpes de faca na cabeça durante a noite desta terça-feira, dia 10, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que o crime aconteceu na região do bairro Nova Rio Brilhante, mas ainda não há detalhes sobre autoria e tampouco a motivação.
Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar.
A Polícia Militar esteve no hospital e coletou informações necessárias e posteriormente esteve na delegacia para o registro da ocorrência.
O caso será investigado pela Polícia Civil.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Trabalhador morre soterrado durante obras em Inocência
Interior
Homem come pedaço de queijo, passa mal e morre em hospital de Porto Murtinho
Justiça
Filho de babá que abusava de crianças em Naviraí é condenado a 31 anos de prisão
Interior
Idoso morre ao cair de andaime enquanto reformava casa da filha em Dourados
Interior
Mulher morre após ingerir bebida alcoólica próximo a ponto de ônibus em Caarapó
Interior
Ladrões fazem a limpa durante furto em joalheria de Ponta Porã
Interior
MPMS exige reorganização do Controle Interno da Câmara de Juti
Interior
Vendedor morre após ser arremessado para fora de veículo em acidente na BR-060, em MS
Interior
Jovem sul-mato-grossense morre afogado durante excursão no interior de São Paulo
Educação