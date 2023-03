Mulher joga Ã³leo quente no corpo de marido em Jaraguari

Um homem, de 43 anos, teve seu corpo atingido por óleo quente, jogado pela sua esposa na madrugada desta segunda-feira (13), em Jaraguari - a 55 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a situação aconteceu enquanto ele estava deitado em sua cama e sua esposa, após ter bebida bastante cerveja, esquentou óleo de cozinha e jogou em seu corpo.

A vítima foi socorrida primeiramente para uma unidade de saúde na cidade, mas logo em seguida, transferida para a Santa Casa de Campo Grande. O óleo atingiu a região da cintura para cima.

A Polícia Militar esteve no hospital conversando com o homem, mas não foi informado a motivação da agressão, nem o paradeiro da mulher.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão da região central de Campo Grande.

