Mulher se diz arrependida após divulgar fake news de suposto ataque em escola em MS

Mulher, de 35 anos, se mostrou arrependida após ter compartilhada uma fake news em suas redes sociais, onde indicava que um homem teria invadido uma escola municipal na cidade de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Ela foi identificada e localizada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12).

Segundo informado pela polícia, um boletim de ocorrência foi registrado em relação ao fato, que se enquadra no artigo 41, da Lei de Contravenções Penais, que diz "provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto".

Após o registro, diligências foram realizadas pela polícia, onde a mulher foi localizada e foi ouvida sobre os fatos, confirmando que havia postado a publicação.

Ela afirmou que se arrependeu de ter publicado a fake news.

