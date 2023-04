Naviraí receberá atendimento para realizar censo previdenciário nesta segunda-feira

Uma equipe da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) realizará a partir de segunda-feira (17) um novo atendimento no município de Naviraí para dar orientações sobre o censo previdenciário. A ação se estenderá até quinta-feira (20).

O polo de atendimento será na Escola Estadual Juracy Alves Cardoso, localizada na Rua Yokossuka, 571, no Centro. O intuito é ampliar o atendimento aos servidores públicos estaduais residentes no interior de Mato Grosso do Sul, para que assim haja menor evasão na realização do recadastramento. Até o momento, a adesão chegou a 54% dos 72.835 mil servidores.

O censo é obrigatório, em cumprimento a uma lei federal, que institui que a cada cinco anos é necessário atualizar as informações dos servidores. Com foco na atuação inclusiva, digital e verde, o Governo do Estado modernizou a metodologia do recadastramento de dados, que neste ano ocorre on-line, o que assegura mais proteção aos dados, agilidade e eficácia do processo.

“Percebemos a necessidade de retomar a atuação dos polos presenciais para ampliar o acesso do público-alvo à campanha e, por isso, vamos realizar nova rodada de atendimentos em oito cidades do Estado. Solicitamos aos servidores, aposentados e pensionistas que ainda não realizaram o recadastramento, que nos procure para que haja a atualização de dados e para que não corram risco de perder seus benefícios”, explicou o diretor de Gestão da Informação, João Ricardo Dias de Oliveira.

Nos próximos dias o atendimento presencial será realizado em Jardim, Ponta Porã, Coxim, Dourados e Três Lagoas. Datas e locais serão divulgados em breve.

Serviço

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone (67) 4042-1007 ou WhatsApp (67) 99630-7481.

Deixe seu Comentário

Leia Também