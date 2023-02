Níveis dos rios Miranda e Taquari seguem em alerta e monitorados pela Defesa Civil

Os níveis dos rios Miranda e Taquari, em Mato Grosso do Sul, seguem sendo motivo de preocupação e acompanhamento para a Cedec (Coordenadoria Estadual da Defesa Civil) devido as recentes chuvas nos últimos dias no interior do Estado, que provocaram cheias dos ris e alagamentos.

Porém, existe a perspectiva de redução nos níveis da água dos rios citados nos próximos dias e pela quinta-feira (23), a Defesa Civil indicou que não há áreas críticas, porém, o alerta segue em vigência.

A medição de hoje aponta o rio Miranda, na altura de Miranda, com 6,47 metros, nível apenas considerado de alerta - entre 6 e 7 metros. É considerado emergência números acima dessa faixa, e normalidade abaixo.

No rio Taquari, na altura de Coxim, a medição do dia aponta para 4,53 metros, também dentro do nível de alerta entre 4 e 5 metros.

A coordenadoria participa de várias ações preventivas e de intervenção em Mato Grosso do Sul. Uma delas é o mapeamento das áreas de risco junto aos municípios, o Plancom, além de envio de alertas para entes públicos, prefeitos e coordenadores, fazendo ainda a interlocução destes com o Corpo de Bombeiros.

