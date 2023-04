No dia do seu aniversário, rapaz morre atropelado na BR-163, em Rio Verde

Juliano Álvaro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, morreu na noite desta quinta-feira (6) após ser atropelado por um veículo de passeio na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele foi atropelado no dia em que comemorava seu aniversário. Familiares ficaram desolados ao chegar no hospital, reconhecer a vítima e receber a notícia do seu falecimento.

Conforme o site RV News, o veículo de passeio envolvido no acidente seguia no sentido de Rio Verde para São Gabriel do Oeste, onde estaria indo prestar auxílio para um motorista de uma carreta parada nas margens da rodovia.

No entanto, em determinado momento, o motorista do carro visualizou Juliano correr para o meio da pista e tentou desviar, mas não teve sucesso e acertou o rapaz, arremessado no asfalto.

Por conta do impacto, a vítima sofreu múltiplos ferimentos, como na região do rosto e da cabeça. Uma equipe da CCR MSVia foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ainda no local e depois encaminhou a vítima para o Hospital Paulinho Alves da Cunha, mas a vítima não resistiu aos diversos ferimentos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para colher detalhes e registrar o boletim de ocorrência em referência ao acidente. O motorista do carro permaneceu no local prestando assistência a vítima e relatou o ocorrido aos policiais rodoviários.

