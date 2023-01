"Nossa Energia": Itaquiraí recebe diversos serviços gratuitos da Energisa

Nesta semana, moradores do município de Itaquiraí recebem diversos serviços da concessionária de Energia de Mato Grosso do Sul, como inspeção e manutenção da rede elétrica, podas preventivas de árvores, substituições de equipamentos e melhorias em toda a rede de distribuição.

A unidade móvel “Nossa Energia” chegou na cidade nesta terça (31), e seguirá até quinta-feira (02), com diversas atividades aos visitantes, entre elas a de orientação com informações sobre uso consciente da energia elétrica, juntamente com experimentos físicos divertidos e interativos, como o comparativo de consumo de lâmpadas.

Durante a ação serão oferecidos ainda serviços à população, como o cadastro na 'Tarifa Social', que garante desconto em até 65% na conta de energia elétrica,variando de acordo com o consumo mensal de cada família.

Quem tiver uma ou mais contas em atraso, também poderá negociar suas dívidas e até parcelar.

Na quinta-feira (02), haverá cinema no local, e o sorteio de 10 geladeiras para os clientes classificados como baixa renda, e que foram cadastrados e tiveram sua geladeira avaliada tecnicamente.

Serviço

Caminhão Nossa Energia em Itaquiraí

Data: 31 até 02.02.23

Hora: Das 08h às 17h

Local: Praça, localizada na rua Campo Grande, 1585.

Ações: Orientações sobre consumo consciente, substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED - para clientes com baixa renda - negociação de débitos, cinema e sorteio de 10 geladeiras.

