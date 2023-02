Nova Andradina realiza 'tapa-buracos' para recuperar malha viária

Sarah Chaves, com informações da Prefeitura de Nova Andradina

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Nova Andradina e a Secretaria de Infraestrutura trabalham em conjunto para intensificar os resultados da ação 'tapa-buracos' na cidade para recuperar o asfalto e melhorar as condições de vias que foram afetadas por chuvas, envelhecimento e também pelo grande fluxo de carros.

Aproximadamente, 90% do asfalto de Nova Andradina foi feito através de tratamento superficial duplo e o município não possui sistema de drenagem 100% eficaz, o que potencializa a necessidade de manutenção.

Muitas ruas que já têm rede de esgoto e que estavam em situações precárias já receberam os serviços.

O secretário de Infraestrutura do município, Júlio Cesar Castro Marques, explica o processo de priorização da operação. “Por enquanto, estamos priorizando os bairros que já receberam a rede de esgoto para não perdermos nosso trabalho. Então, os bairros que estão mais deteriorados estão à frente do nosso planejamento, mas as demais regiões estão sendo atendidos pela Semusp na tentativa de minimizar”, explica.

Ainda conforme o secretário, a recuperação da malha asfáltica da área urbana de Nova Andradina é prioridade estabelecida pelo prefeito Gilberto Garcia.



Convênio com Governo do Estado injetará mais R$5 milhões na recuperação asfáltica

A Secretaria de infraestrutura já elaborou projetos e orçamentos relacionados a recuperação asfáltica em diversas áreas da cidade que serão executadas por meio do Governo do Estado.

A obra já está licitada para se iniciar nos próximos dias e vai atender vias do Portal do Parque, as avenidas Alcides Menezes de Faria, José Heitor Almeida de Camargo, Antônio Joaquim de Moura Andrade, a Rua Pastor Julio de Alencar e vias da Vila Beatriz e Bairro Campo Verde

Parceria CODEVALE

Com previsão de investimentos próprios do município na ordem de R$ 2 milhões, a Prefeitura através da parceria entre Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (CODEVALE) planeja restaurar mais de 70.000m² da malha asfáltica.

Na contratação do serviço via consórcio, o município de Nova Andradina economizará tanto na aquisição de materiais e insumos, quanto no custo operacional de mão de obra.

