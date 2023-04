Obrigando adolescente a ter relações sexuais, homem é preso pela PM em Sonora

Durante a manhã deste sábado (1°), em Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Militar prendeu um homem, de 45 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 13 anos. O suspeito teria obrigado a vítima a ter relações sexuais com ele.

O caso foi denunciado por ligações anônimas que indicavam ter um homem e uma adolescente trocando carícias na região central da cidade.

Quando os militares chegaram no local, questionaram os dois sobre a denúncia. Justificando ter conhecido a adolescente no WhatsApp, o homem afirmou que ela teria 16 anos e que mandava fotos sensuais para ele, além de combinar de se encontrar na cidade, já que ele mora em uma fazenda.

No entanto, a vítima explicou aos militares que conhecia o homem, mas que se encontraram por acaso na cidade. Ao vê-lo, o homem teria a pegado pelo braço, chamando para sair e obrigando a ter relações sexuais.

A adolescente confirmou que houve carícias, mas que não teve penetração.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam os envolvidos para a delegacia para as demais providências.

