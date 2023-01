Onça-pintada com mais de 100kg morre atropelada em rodovia na região pantaneira

Uma onça-pintada, de 105 kg, foi encontrada morta atropelada, na manhã desta sexta-feira (27), na altura do km 625 da BR-262, próximo a Miranda, região pantaneira de Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para recolher o animal, que será empalhado e utilizado na educação ambiental.

A equipe da PMA foi acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo as autoridades, o felino apresentava ferimentos na região da cabeça e em partes do tronco. Ao ser analisado, foi constatado que o animal se tratava de um macho adulto.

Felino vai ser utilizado para educação ambiental - Foto: Reprodução/PMA

Atropelamento de animais

A PMA reforça que não existe crime ao atropelar um animal sem intenção. O chefe de comunicação da Polícia Militar Ambiental, tenente-coronel Ednilson Queiroz, orientou sobre o que deve ser feito em caso de atropelamentos de animais em rodovias e estradas.

Segundo o tenente-coronel, o condutor deve parar em local seguro e verificar se o animal está vivo. “Se não conseguir socorrê-lo, retire o animal da pista de rolamento, contate o órgão público da cidade mais próxima para que seja feito o socorro”, informou.

Caso o animal esteja morto, a recomendação é retirá-lo da pista de rolamento. “Para evitar um novo acidente”. O chefe de comunicação explicou que os condutores podem ligar para o número da PMA em Campo Grande (67) 9 9984-5013, que dependendo da localização no Estado, serão redirecionados para a subunidade mais próxima. *Com informações do portal g1.

