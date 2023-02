Ônibus de MS tomba na BR-163 e deixa duas pessoas em estado grave

Um ônibus com placas de Glória de Dourados tombou na rodovia BR-163, entre Marechal Cândido Rondon e Mercedes, no Paraná, na noite de quarta-feira (8).

Vários passageiros ficaram feridos e duas pessoas foram socorridas estado grave.

O veículo retornava para Mato Grosso do Sul, logo após o término do Show Rural, em Cascavel. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.

Segundo o site Marechal News, pelo menos 27 passageiros estavam no ônibus, além dos dois motoristas que se revezam na viagem.

Ainda conforme o portal, viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) das cidades de Marechal Rondon e Guaíra, além do Corpo de Bombeiros de Marechal foram acionados no socorro.

Às vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde de Marechal Rondon.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou e ficou responsável pelo acidente.

