Ônibus que saiu de Três Lagoas sofre acidente e deixa duas pessoas mortas em SP

Pelo menos duas pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (5) em um acidente envolvendo um ônibus de viagem e um caminhão carregado de madeiras, na rodovia Castello Branco, na região de Porto Feliz, em São Paulo. O ônibus saiu de Três Lagoas e tinha como destino o Brás.

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo informou que as duas vítimas seriam um passageiro e o motorista. Pelo menos quatro pessoas foram resgatadas após ficarem presas às ferragens e com a batida frontal, as toras de madeira do caminhão atingiram a parte da frente do ônibus.

Conforme o site 24h News MS, pelo menos 37 pessoas sofreram ferimentos leves, três teriam sido socorridas em estado gravíssimo e outras cinco pessoas foram encaminhadas em estado grave. Os destinos foram hospitais de Sorocaba, Porto Feliz, Boituva e Itu, todos no interior de São Paulo.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e por viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. A identidade das vítimas também não foram divulgadas até o momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também