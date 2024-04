Pá carregadeira furtada em dezembro é recuperada pela polícia de Ribas do Rio Pardo

Pedro Molina, com informações do Idest

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, recuperou, nessa sexta-feira (12), uma pá carregadeira, avaliada em R$ 500 mil, que havia sido furtada no município no final de dezembro do ano passado.

Na época, três máquinas eram utilizadas por uma empresa na execução do acesso à malha viária na região da rodovia MS040, dentro dos limites do município, quando elas foram furtadas.

Após o furto, a empresa em questão registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil deu início ao trabalho investigativo para identificar a autoria e localizar o maquinário furtado. Ontem, por meio de uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), a polícia recebeu informações sobre a localização de uma das máquinas.

Policiais civis, com o apoio de funcionários da empresa proprietária do maquinário e empresários de Ribas do Rio Pardo, conseguiram localizar a pá carregadeira, que estava escondido no meio de um matagal da zona rural, no entorno da MS 040, onde o maquinário foi roubado.

