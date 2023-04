Padastro é denunciado por passar a mão em partes íntimas de enteada em Dourados

Um homem, de 27 anos, está sendo denunciado por passar a mão nas partes íntimas de sua enteada, de 14 anos, na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A denúncia de estupro chegou ao conhecimento da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela vítima acompanhada do seu pai biológico, o padrasto passou a conviver na mesma residência de sua companheira há aproximadamente um ano, quando passou a ter contato direto com a adolescente.

Conforme o registro, uma das primeiras vezes que houve o ato libidinoso foi quando a vítima estava sentada assistindo televisão e o padrasto sentou ao seu lado, passando a mão em suas partes íntimas, sobre a roupa.

Meses depois, um novo episódio. A adolescente fazia sua tarefa em seu quarto, quando o suspeito entrou no cômodo e passou novamente a mão nas partes íntimas, dessa vez, por dentro da roupa da vítima. A terceira vez teria ocorrido quando a mãe da vítima tomava banho e o suspeito a encontrou no corredor da casa, quando tentou passar a mão e ela saiu correndo.

Ainda de acordo com o relato, o padrasto ameaçava a adolescente caso ela contasse o que acontecia para a sua mãe, dizendo que ela "iria se ver com ele". A adolescente conversou com a mãe e explicou o que acontecia, quando a mulher afirmou que iria conversar com o seu companheiro e iria "dar um jeito na própria vida".

Morando com seu pai, a adolescente voltou a encontrar a mãe em um aniversário, quando ela relatou que conversou com o atual companheiro, afirmando que ele negou os fatos e que por isso, continuam juntos.

Na casa da mulher moram o casal e outras cinco crianças, dentre elas a sua irmã, de 7 anos.

O caso foi registrado como estupro.

