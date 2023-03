Pai de santo é encontrado morto com ferimento no rosto em Três Lagoas

O pai de santo, Edgard Barbosa de Souza Júnior de 58 anos, foi encontrado morto na sua casa, no final da tarde desta quarta-feira (22), no Jardim Progresso, em Três Lagoas. O homem tinha diversos ferimentos no rosto.

Conforme o site Hoje Mais, a vítima foi localizada por um amigo que foi até sua residência, Edgard estava com o rosto bastante ferido e sem vida. A Polícia Civil e Perícia foram acionadas e o corpo foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O crime segue em investigação para descobrir a dinâmica em que ocorreu a morte da vítima, bem como a autoria e a motivação.

Edgarg era bastante conhecida na cidade e causou comoção nos moradores pelo brutal assassinato.

